Франция и Германия прекратили продажу оружия Турции. Анкара в ответ пригрозила наводнить ЕС мигрантами
Франция прекратила продажу оружия Турции, предупредив ее, что военные действия в Сирии угрожают европейской безопасности. Об этом передает Reuters.
"В ожидании окончания этого наступления Франция решила приостановить все планы по экспорту в Турцию оружия, которое может быть использовано в этом наступлении. Это решение имеет немедленный эффект", - сказано в совместном заявлении министерств иностранных дел и обороны.
Такое же заявление сделали в Германии.
Отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза будут согласовывать свою позицию в понедельник, 14 октября на встрече в Люксембурге.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал международную реакцию на наступление войск в Сирию, угрожая отправить миллионы сирийских беженцев в Европу.
Напомним, что Германия останавливает экспорт военной продукции в Турцию из-за операции в Сирии.