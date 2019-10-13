Франция прекратила продажу оружия Турции, предупредив ее, что военные действия в Сирии угрожают европейской безопасности. Об этом передает Reuters.

"В ожидании окончания этого наступления Франция решила приостановить все планы по экспорту в Турцию оружия, которое может быть использовано в этом наступлении. Это решение имеет немедленный эффект", - сказано в совместном заявлении министерств иностранных дел и обороны.

Такое же заявление сделали в Германии.

Отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза будут согласовывать свою позицию в понедельник, 14 октября на встрече в Люксембурге.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал международную реакцию на наступление войск в Сирию, угрожая отправить миллионы сирийских беженцев в Европу.

Напомним, что Германия останавливает экспорт военной продукции в Турцию из-за операции в Сирии.