139 ударов в цель. Опубликована статистика боя Усик - Уизерспун
Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном завершился досрочной победой первого. Согласно статистике ударов портала CompuBox, украинец нанес большее количество точный ударов, чем его соперник.
Сообщается, что за семь раундов боя Усик сделал 347 ударов, из которых 139 достигли цели. Точность украинца составила 40%. При этом Усик может похвастаться впечатляющей точностью мощных ударов. Из 123 ударов 86 (это 70%) оказались успешными.
В свою очередь Уизерспун нанес всего 21 точный удар из 208. Процент точности его ударов - 10%.
Фото: CompuBox
Напомним, что Усик выиграл бой с Уизерспуном в седьмом раунде.
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