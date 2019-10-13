Поклонская и Эрдоган взялись за руки на официальном приеме в Турции. Фото
В Турцию прибыла российская парламентская делегация депутатов Госдумы в лице Натальи Поклонской и Руслана Бальбека - избранных в Думу от аннексированного крыма.
Об этом передает РИА "Новости".
Крымчане вошли в состав российской делегации для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
"Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - рассказала Поклонская.
В частности, по ее словам, в рамках визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция. Самые добрые впечатления о Стамбуле", - подчеркнула Поклонская.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в Facebook опубликовал фото, как Поклонская за руку здоровается с Эрдоганом.
Напомним, что Турция начала ввод войск в Сирию.
Также Турция сообщила, что захватила первый город в Сирии.