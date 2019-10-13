В Турцию прибыла российская парламентская делегация депутатов Госдумы в лице Натальи Поклонской и Руслана Бальбека - избранных в Думу от аннексированного крыма.

Об этом передает РИА "Новости".

Крымчане вошли в состав российской делегации для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - рассказала Поклонская.



В частности, по ее словам, в рамках визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция. Самые добрые впечатления о Стамбуле", - подчеркнула Поклонская.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в Facebook опубликовал фото, как Поклонская за руку здоровается с Эрдоганом.

Напомним, что Турция начала ввод войск в Сирию.

Также Турция сообщила, что захватила первый город в Сирии.