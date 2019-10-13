Вчера министр экономики Тимофей Милованов решил, как и президент Зеленский, "порвать шаблон" общения с украинцами. Он объявил о том, что проведет прием граждан у себя на странице в Facebook.

"Министр должен проводить прием граждан. Сделаем это здесь. В течение дня пишите вопросы, я буду отвечать", - написал Милованов.

В итоге получился не совсем формат приема граждан - когда человек излагает свою проблему, а министр помогает ее решить. На деле вышло что-то вроде чата. Милованов отвечал крайне избирательно и коротко, не особо вникая в проблемы конкретных просителей.

О том, что спрашивали у министра и как он отвечал - изучила "Страна".

"Тарифы должны быть рыночными". Самые интересные ответы

Судя по ответам Тимофея Милованова, проблему тарифов на коммунальные услуги он таковой не считает. И дал понять, что ценник на нах должен быть выше, чем сейчас.

"Господин министр! Понимает ли правительство, что в отношении граждан Украины проводится тарифный геноцид?!

И что вы собираетесь предпринять, что бы привести тарифы к их экономическому обоснованию, а не желаниям и требованиям МВФ?!", - задал вопрос коммунальщик из Харькова Валерий Безлепкин.

Милованов ответил строго.

"Пожалуйста, не используйте слово геноцид. Это здесь неуместно. Тарифы должны быть рыночными", - сказал министр экономики.

Милованов также назвал трех своих самых любимых экономистов - это Пол Самуэльсон, Милтон Фридман, и Кеннет Эрроу (в написании Милованова - Ароу).

Самуэльсон был основателем неокейнсианства - течения, которое признавало, что государство должно стимулировать рост доходов населения для роста спроса.

В 1961 году, когда Гагарин полетел в космос, американский экономист сделал прогноз, что в период с 1984 по 1997 год СССР перегонит США по величине экономики. Что не оправдалось.

Милтон Фридман - это скорее антагонист Самуэльсона и идеолог полностью свободного рынка. Его ученики также слыли сторонниками "шоковой терапии" для постсоветских стран, которые переходили с плановой экономики на рыночные рельсы.

Такая "терапия" требовала отсутствия любых переходных периодов и немедленного наступления рынка - именно ей мы во многом обязаны крахом 90-х годов, когда социализм рухнул, а капитализм еще не наступил.

Эрроу - сторонник умеренного участия государства в экономике (то есть где-то посредине, между Фридманом и Самуэльсоном).

Сам же Милованов, судя по его ответам, больше склоняется к теории Фридмана.

Отметим, что на неудобные вопросы министр часто заявлял, что это не его компетенция. А иногда это вообще выглядело как троллинг.

Так, на вопрос о том, будут ли продаваться украинские лесные хозяйства частникам, а тем более иностранцам, Милованов бросил: "Это в Минэнерго". Что следует расценивать как не слишком остроумную шутку о том, что украинские леса пойдут на дрова для отопления.

А главное - отрицать планов продажи украинских лесов частникам глава Минэкономики не стал.

Также министр заявил, что не видит нарушения Конституции в том, чтобы продавать землю иностранцам.

Напомним, статья 13 Основного закона говорит, что земля, ее недра, вода и природные ископаемые - собственность народа Украины. Это явно противоречит намерениям продажи земли гражданам других государств.

На вопрос, нет ли нарушения конституции в намерениях продавать землю иностранцам, глава Минэкономики ответил: "Я не вижу в этом нарушения Конституции. Но это к Минюсту".

О том, что его главная задача - распродать землю и другие госактивы Украины, министр заявил, отвечая на вопрос о своих приоритетах на службе.

"Что я делаю? Продвигаю рынок земли и приватизацию", - ответил он.

Из ответов министра также следует, что Милованов не видит проблем в сырьевой составляющей украинского экспорта. И является противником защиты внутреннего рынка.

"Тимофей, как относитесь к политике протекционизма в Украине? насколько я знаю Украина много экспортирует разного сырья, а продать чисто сырье не самый лучший вариант, лучше же изготовить из него продукт и уже потом экспортировать", - спросили у Милованова.

"Зависит от ситуации. США например экспортирует газ м кукурузу и покупает тойоты", - ответил министр.

Отметим, что здесь министр лукавит. В структуре экспорта США сельхозпродукция занимает около 9%, а продажа химических веществ (в том числе газа) - еще примерно 25%. При этом 50% экспорта Америки - это техника: от компьютеров до самолетов. И еще 15% - потребительские товары (например, медикаменты).

Министр интересно ответил на вопрос, рост в каком рейтинге он ставит себе за цель.

"Имеет ли правительство в KPI-ах рейтинг Украины Doing Bussines среди других стран и ВВП на душу населения? Если да, то каких цифр Вы примерно ориентируетесь достигнуть?", - прозвучал вопрос.

На это Милованов сказал, что ключевой показатель - экономический рост. А рейтинги это формальность.

"Doing business является в приоритете, но фокус не на формальном рейтинге, а на качестве делового климата", - сказал министр, не уточнив, как измерить это качество.

Отвечая на более индивидуальные просьбы Милованов иногда переадресовывал их в другие ведомства. А иногда просто говорил "Не знаю".

Также министр заявил, что у него нет американского гражданства.

Что говорят о "приеме" Милованова

Формат общения, который выбрал министр, позволял ему обходить вопросы, на которые нечего сказать. А на какие-то темы реагировать одним-двумя словами. Так, он проигнорировал тему о судьбе украинского машиностроения, которая подымалась в этой ветке.

Не ответил министр и на вопрос, что еще, кроме распродажи земли, а также госпредприятий, планируют делать в правительстве, чтобы привлекать инвестиции.

Пользователи, которые не дождались своего ответа, шутили, что министр видимо предлагал писать ему в личку.

Было множество и хейтеров Милованова, которые упрекали его за видео, на котором он говорил, что Украина ему не интересна. А также постили фото со страницы министра, на котором он поддерживал гей-парад в Киеве.

Еще один хейтер спросил, как удалось Милованову, будучи "олигофреном", стать министром. "Не завидуйте", - ответил глава Минэкономики.

"А чего в фейсбуке? Пусть во сне на приём приходят", - прокомментировал Facebook-марафон Милованова журналист Василий Апасов.