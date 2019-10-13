В Киеве вечером, 12 октября полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили гранаты. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Авто марки "Форд" остановили на улице Заболотного (на "Табачке"). Причем машина проходила по ориентировке как автомобиль, из которого были осуществлены выстрелы (звонок на 102).

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили несколько гранат, одна из которых была с запалом. Поэтому на место в срочном порядке вызвали взрывотехников, ГСЧС и следователей столичного Главного управления полиции.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить, откуда у владельцев авто такой арсенал оружия.

Фото: Facebook

Напомним, что в Ирпене подозреваемый бросил в полицейских две гранаты при задержании. Фото.

Также в Новой Каховке во двор частного дома бросили гранату. Фото.