Некоторые участники протестный акций на Майдане против согласования "формулы Штайнмайера" получают деньги.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил нардеп.

Глава фракции отметил, что его "знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".

Ранее "Страна" сообщала, что глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети скриншоты Telegram-канала, на которых обсуждается плата участникам вече против формулы Штайнмайера.

Митинг против подписания "формулы Штайнмайера" по Донбассу прошел в Киеве 6 октября. После него власти остановили разведение войск на Донбассе, запланированное на следующий день.