Украинец Александр Усик рассказал, что одолеть Чазза Уизерспуна в боксерском поединке ему помог Бог. Об этом рассказал прямо на ринге после завершения поединка, онлайн-репортаж которого вела "Страна".

"Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста. И он мне помог. Слава Богу!", - поделился Усик.

Напомним, что 13 октября по киевскому времени в Чикаго (США) состоялся бой Александр Усик - Чазз Уизерспун. На кону не было чемпионских поясов, однако после победы украинец сможет претендовать на титул чемпиона мира по версии WBO.

Усик досрочно победил Уизерспуна. Рефери остановил бой в седьмом раунде. Это 17-я победа украинского боксера в профессиональном боксе.



Добавим, что после реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа у победителя схватки будет два обязательных претендента. На пояс IBF будет претендовать Кубрат Пулев, а Усик является претендентом на титул по версии WBO.

Победитель боя Руис - Джошуа, вероятнее всего, сразится с Пулевым и таким образом оставит титул WBO вакантным. Благодаря этому Усик уже во втором бою в супертяжелом весе сможет оспорить звание чемпиона мира.