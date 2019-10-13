В субботу киевляне заметили на крыше жилого дома, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, кирпичную надстройку.

О вероятно незаконном строительстве написала на своем Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур.

"Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь - типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек", - написала Мазур.

Ее возмутило, что строительство портит исторический облик города и здание 1952 года постройки.

"Вы думаете, он (хозяин "курятника" - Ред.) что-то слышал о намерении столичной власти номинировать ансамбль улицы Крещатик в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО? Нет, не думаю! Он слышал лишь то, что каждый квадратный метр на Майдане Независимости - золотой! Проблема Киева - не власть, проблема Киева - киевляне", - отметила Мазур.

Надстройка на крыше дома на Майдане. Фото: Facebook

А в сообществе "Информатор Киев" появилась видеозапись стройки. Автор сюжета показала виды с площади и из двора дома.

Видео: Facebook/ kiev.informator.ua

В комментариях к обеим записям подписчики возмутились, мол, в стране "беззаконию нет предела". Негодуют и другие пользователи соцсетей.

"Скандальная пристройка на Майдане с высоты. На крыше фасадного дома по адресу ул. Софийская, 1/2, появилась пристройка и не одна. Дмитро Гурін, как вам?" - написал в соцсетях Александр Гончаров, обращаясь к депутату от "Слуги народа" Гурину.

Политик ответил: "С точки зрения экономики города, надстройка одного этажа является нормальной стратегией. Но это точно не должно касаться фасадов исторических зданий".

"А центральную часть города продолжают превращать в фавеллы... а чего свободному месту-то пропадать? да и силикатный кирпич немного развеселит унылый фасад..." - написал в Facebook Сергей Неклева.

В комментариях к его посту иронизируют: "Эх, расцвел Киев при Виталии Владимировиче" и "нет, нет, это еще при Черновицком выдачи разрешение".

"Это настолько дикий трэш, что сложно представить, возможно ли такое где-нибудь в Бангладеш/Сомали. Самый-самый центр столицы. Какое-то феерически тупое быдло-чмо решило, что надо отхватить себе кусок крыши дома и таким образом получить площадь недвижимости, с эквивалентной стоимостью где-то в $2 млн. Это jопа, ребят..." - высказал свое мнение пользователь Сергей Наумович.

По словам советника КГГА Максима Бахматова, чтобы остановить строительство дополнительного этажа, существует несколько способов: добиваться решения суда, обратиться в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, подчиненную Кабмину или найти хозяев этого строительства и передать им, что город в лице киевлян очень обеспокоен.

"Друзья спасибо вам большое за активную включение.

Кто пытается изуродовать центральную площадь страны

Для информации - это незаконная надстройка над капитальным сооружением

А значит остановить её можно

1. Долго - через суд. Мы займёмся

2. Быстро через организацию даби Украины

Ниже ссылка. Это её парафия https://dabi.gov.ua/

Руководит кабмин

3. Очень быстро - найти хозяев этого и передать что город в лице города и киевлян очень обеспокоен.

Писать можно мне в личку.

Oleksiy Honcharuk треба ваша підтримка. Дякую

Репост и тд", - написал в Facebook Бахматов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве остановили строительство Шулявского моста.

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