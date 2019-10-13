В воскресенье, 13 октября в Украине будет теплая и солнечная погода, без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков температура воздуха в воскресенье достигнет +18+21 градусов, на северо-востоке будет теплее, +20+22 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.

В Киеве сегодня также ожидается теплая, сухая погода. Иногда возможна облачность и юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +19+21 градусов, ночью +8+10.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рассказала, как борьба Квентина с Лизбет принесет в Украину 23-градусное тепло.

Также после ночных морозов в Украину придет потепление до +20. Карта погоды.