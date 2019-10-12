В США задержали бизнесмена украинского происхождения, гражданина США Андрея Кукушкина, который обвиняется в нарушении правил финансирования избирательной кампании президента Дональда Трампа. Об этом передает CBS SF.

Сообщается, что 46-летний Кукушкин был арестован в Сан-Франциско 10 октября. Он является одним из четырех фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом. Остальные трое подозреваемых - бизнесмены Игорь Фурман и Лев Парнас, которых арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона, а также Дэвид Коррейя.

По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально Кукушкин предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу. Ожидается, что Кукушкина переведут в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.

Андрей Кукушкин. Фото: CBS SF

Напомним, что американская прокуратура открыла дело против Джулиани из-за Украины.

Также в США арестовали двух бизнесменов, которые помогали Джулиани расследовать украинское дело Байдена.