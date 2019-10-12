В субботу, 12 октября Киевский районный суд Одессы рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для бизнесмена Вадима Черного, который является совладельцем отеля "Токио стар", где сгорели заживо люди.

На суде бизнесмен намекнул судье, что устроит международный скандал, обвинив суд в политической ангажированности, которые связаны с обвинениями в неуважении к религиозным взглядам Черного (11 октября суд отказался перенести заседание в связи с тем, что уже наступил шаббат), передает "Таймер".

Также на суде Черный заявил ходатайство об отводе всего состава Киевского суда. УПК подобное не предусмотрено, поэтому суд трактовал ходатайство как очередной отвод судье. Этот отвод также отклонили.

Во время процесса от адвоката Черного требовали зачитывать ходатайства исключительно стоя. Также сам подсудимый пожаловался на плохое самочувствие. После прибыла "скорая помощь", которая констатировала у Черного повышенное давление. По итогу судебное заседание перенесли 9:00 14 октября.

Фото: Таймер

Напомним, что администратора отеля "Токио Стар" перевели из тюрьмы под домашний арест.

Также суд арестовал администратора отеля "Токио Стар", в котором сгорели девять человек.