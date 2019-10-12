В Индии в аэропорту мужчину не хотели пускать на рейс, усомнившись в достоверности его документов. Свами Шивананды предоставил паспорт, в котором было сказано, что ему исполнилось 123 года, пишет Mirror.

По документам индиец родился 8 августа 1896 года. Однако неизвестно, насколько эта дата точная. Единственный источник этих данных - запись о рождении в архиве храма. Если дата рождения в паспорте соответствует действительности, мужчина является старейшим человеком, который когда-либо жил на Земле.

Долгожитель рассказал, что его детство прошло под присмотром духовного наставника. А всю свою последующую жизнь он провел в безбрачии, ежедневно практикуя йогу и питаясь исключительно пресной пищей.

"Дисциплина — это самое главное в жизни. С ней вы сможете справиться со всем. Будь то еда, физические упражнения или вожделение. "В наши дни люди стали несчастными, нездоровыми и нечестными. И я сам страдаю из-за этого", - рассказал он.

Фото: Mirror

Напомним, что в Индии неизвестные вандалы украли прах Махатмы Ганди.

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