В Украине весной 2020 года не планируют проведение досрочных выборов. Об этом в интервью "ЛБ" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что местные выборы в Украине пройдут как и должны осенью следующего года.

"На повестке дня нет выборов... О весне я слышал, но есть аргумент, который вы озвучили (плановые выборы осенью - Ред.)", - пояснил он.

По словам Арахамии, для партии наилучшим вариантом является проведение местных выборов осенью, так как до весны "Слуга народа" может не успеть собрать необходимое количество кандидатов.

"Весной нам не на руку. Местные выборы - это 149 тысяч людей (кандидатов - Ред.). С такими трудностями был собран список Слуги народа из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч. Вы должны понимать, что нет смысла начинать досрочные выборы, если мы не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - добавил политик.

Напомним, что Арахамия заявил, что денег на восстановления Донбасса нет.

Также Арахамия опроверг слухи о своем увольнении с должности главы фракции "Слуга народа".