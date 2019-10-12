В Украине нет денег, чтобы восстанавливать разрушенный войной Донбасс. Об этом в интервью "ЛБ" рассказал глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

Депутат отметил, что это абсолютно нормальная практика, потому что "мы идем вперед путем последовательного продвижения".

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать. Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно. Иначе мы рискуем превратится в институт стратегических исследований, коих множество. У нас будет большая и сильная группа экспертов, когда появятся какие-то наметки на решение ситуации", - пояснил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин увидел причину срыва разведения сил на Донбассе в политическом безволии Зеленского.

Также Зеленский сообщил о "плане Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.