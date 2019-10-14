14 октября в Украине выходной в связи с Днем защитника. На церковном календаре почитаемый в народе праздник Покров, также сегодня день украинского казачества и день рождения УПА.

Праздники в Украине

В Украине с 2014 года отмечают День защитника Украины, его приурочили к Покрову, поскольку традиционно она считается защитницей украинских воинов. Относительно новый праздник должен постепенно заменить традиционный День защитника отечества, который отмечали в СССР 23 февраля и продолжают праздновать в России.

Еще одна сегодняшняя дата - День украинского казачества.

Народные и церковные праздники

В церкви отмечают Покров Пресвятой Богородицы. По преданию она спасла Константинополь, который осаждали враги. Жители города собрались в храме и всю ночь молились, а когда Андрей Юродивый поднял глаза - ему явилось видение. Богородица вместе с ангелами простирала над собравшимися свое покрывало. На следующий день враги отступили.

В этот день ходят на службу в церковь, молятся у икон Богородицы. Считается, что особое заступничество она дает женщинам, поэтому ей часто молились об удачном замужестве.

В народе раньше незамужние девушки собирались на посиделках. Начиналась пора свадеб.

В этот день впервые протапливали печи в домах, хозяйки пекли пироги с капустой. Все готовились к зиме, поскольку считалось, что на Покров осень встречается с зимой.

Международные

На международном календаре - Всемирный день стандартизации.

События и даты

В 1843 году на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" впервые прозвучал знаменитый свадебный марш Мендельсона. То есть ему уже 176 лет.

В 1884 году была запатентована фотопленка.

А в 1892 британский писатель Артур Конан Дойль опубликовал "Приключения Шерлока Холмса".

В 1942 году была создана Украинская повстанческая армия - УПА.

В 1943 году произошло единственное удачное восстание в концлагерях Второй мирвоой войны - в Собиборе.

В 1962 году начался Карибский кризис. Это случилось после того, как американский самолет-разведчик обнаружил советские ракеты на Кубе.

В 1964 году Леонид Брежнев стал генсеком СССР.

Именины

Именины сегодня отмечают Михаил, Мария, Роман, Богдан.