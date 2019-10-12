В субботу, 12 октября в Черновицкой области произошло ДТП, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом. Авария произошла на трассе неподалеку от села Диновцы Новоселицкого района.

Установлено, что водитель автобуса Черновцы-Харьков не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пострадала семья - девять пассажиров микроавтобуса. В их числе - пять взрослых и четверо детей.

Так, 17-летняя девушка с переломом челюсти и левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу. Также под наблюдением медиков находится беременная пассажирка микроавтобуса, 1996 г.р.

Фото: НПУ

Напомним, что в страшном ДТП в селе под Киевом погибли две сестры, переходившие дорогу. Фото.

Также под Николаевом в ДТП разбились два топ-начальника МВД.