В Черновицкой области в ДТП столкнулись два автобуса. Пострадали 9 человек. Фото
В субботу, 12 октября в Черновицкой области произошло ДТП, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Отмечается, что рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом. Авария произошла на трассе неподалеку от села Диновцы Новоселицкого района.
Установлено, что водитель автобуса Черновцы-Харьков не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пострадала семья - девять пассажиров микроавтобуса. В их числе - пять взрослых и четверо детей.
Так, 17-летняя девушка с переломом челюсти и левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу. Также под наблюдением медиков находится беременная пассажирка микроавтобуса, 1996 г.р.
Фото: НПУ
Напомним, что в страшном ДТП в селе под Киевом погибли две сестры, переходившие дорогу. Фото.
Также под Николаевом в ДТП разбились два топ-начальника МВД.