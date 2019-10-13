13 октября в вечернем эфире 1+1 очередной выпуск проекта "Танцы со звездами". Девиз этого эфира "Битва за жизнь", то есть участники будут танцевать только танцы из бальной программы. А в конце проект покинут сразу две пары, поскольку в прошлом выпуске никто не ушел.

Прямой эфир на странице Танці з зірками в Facebook начнется в 21:00. Также можно смотреть шоу в прямом эфире 1+1.

Потап приведет сына

В восьмой программе сезона должен появиться Потап с 11-летним сыном Андреем. Они будут ведущими на балконе, которые каждый эфир меняются. Андрей рассказал накануне, что волнуется, но верит, что у него все получится, благодаря поддержке.

Потап выразил уверенность. что все будет хорошо, ведь Андрей подготовленный парень - уже вел концерты, ведет свой влог, поет с ним на студии.

В судейском кресле появится Чапкис

Кстати, к судьям на один вечер присоединится известный балетмейстер Григорий Чапкис, который уже сидел в судейском кресле на проекте в 2006-2007 годах.

Яма уехал на море

Судья на проекте Влад Яма 12 октября в Инстаграм опубликовал фото и видео. "Извините, но я на море" - подписал он пост. В комментариях у него тут же начали спрашивать, а как же эфир 13 октября. Но судя по тэгу "Скадовск" Яма успеет вернуться в Киев.

У Барбир - хорошая подготовка, Салему мешает вес

Главный хореограф этого сезона Ксения Горб дала интервью "Фактам" накануне восьмого выпуска. В нем она приоткрыла детали об участниках шоу.

По ее словам, Михаила Кукуюка специально не отбирали для роли любимца публики, который не умеет танцевать. Такими в прошлых сезонах стали Леся Никитюк и Дмитрий Комаров. Все понимали, что танцы - это сложно, но результаты Кукуюка стали неожиданностью. Однако его сильно поддержали зрители.

О Людмиле Барбир хореограф сказала, что уже на проекте выяснилось, что телеведущая обладает хорошей физической подготовкой. Многих она удивила раскрывшейся сексуальностью. Комментируя подготовку к эфиру Барбир сказала, что становится все сложнее, но она работает.

А Даниэлю Салему при постановках мешает вес. ведь танцы - это часто скорость и координация.

Анне Ризатдиновой, по словам Горб, мешает спортивная закалка и внутренний настрой пахать даже в медленных танцах, где нужен другой психологический настрой.