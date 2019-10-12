Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй рассказал, что украинцу Александру Усику нужно одолеть супертяжа Чазза Уизерспуна нокаутом. Об этом он рассказал в интервью BoxingSocial.

"Усику необходима зрелищная победа нокаутом. Он должен заявить о себе, сказать: "Это мой дебют в супертяжелом весе. Это то, что я могу", - отметил он.

Боксер добавил, что украинец сильный противник, и Уизерспуну будет нелегко с ним в бою.

"Люди говорят, что Усик - не панчер. Но Усик обладает отличной техникой, он коварен и умен. Его боксерский IQ - выше крыши. Если он будет делать то же, что сделало его великим в крузервейте, чтобы уничтожить большого супертяжа, то люди обезумеют и войдут в его фан-клуб", - рассказал Хэй.

В то же время, по мнению, экс-чемпиона победа по очкам разочарует фанатов: "Но если он доведет бой до решения судей, раздельного решения, то думаю, вряд ли многие будут им восхищаться".

Напомним, что супертяжи Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов накануне боя. Видео.

Также Усик рассказал, когда завершит боксерскую карьеру.