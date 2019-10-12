Чиновники Украинской ассоциации футбола получают сотни тысяч заработной платы. Об этом в Facebook написал журналист Константин Андриюк.

Он отметил, что глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи получает более 500 тысяч гривен месяц.

"Я все не мог сообразить, почему наша УАФ забила своего больного арбитра Сергея Беккера и бросила его на произвол судьбы. На полгода. Без финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все средства этой конторы очевидно идут на ЗП важным и нужным людям. Ну вот, например, зарплата Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен", - рассказал он.

Также он озвучил зарплаты и других чиновников:

Мирон Маркевич (глава Комитета национальных сборных) - 729 905 грн;

Вадим Костюченко (1-й вице-президент) - 474 027 грн;

Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) - 350 533 грн;

Олег Протасов (1-й вице-президент) - 250 719 грн;

Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) - 157 595 грн;

Алан Плиев (давний друг президента УАФ) - 120 264 грн;

Валентин Латипов (советник президента УАФ) - 99 644 грн.

Фото: Скриншот

Напомним, что Гончарук получил 21 тысячу зарплаты и еще 41 тысячу премий и надбавок.

Также Путин в день своего рождения увеличил себе зарплату.