Главная тема последних дней в России - убийство девятилетняя Лизы Киселевой в Саратове. Преступление вызвало общественный резонанс федерального масштаба.

Жители Саратова устроили большой протест под местным МВД - они требовали выдать подозреваемого для самосуда. Местные силовики приняли решение перевезти его в другой город. Для этого пришлось организовывать тайную спецоперацию, поскольку люди блокировали выходы из участка и выезды из города.

Саратовцы, власти регионального и государственного уровня, а также другие россияне требуют вернуть смертную казнь.

Госдума организовала опрос, нужно ли вернуть высшую меру наказания для убийц детей и педофилов. С официальным заявлением выступил Кремль.

"Страна" рассказывает, как развиваются события.

"Подлая такая, хитрая мразь"

9-летняя Лиза Киселева ушла в школу в среду, 9 октября, но домой не вернулась. Утром следующего дня, помимо силовиков, искать девочку вызвались три тысячи жителей Саратова.

К ночи 10 октября город был перерыт вдоль и поперек. Саратовцы уже собирались ехать в соседний город в поисках Лизы, но узнали, что девочку нашли мертвой в одном из гаражей у ее дома.

Поиск Лизы Киселевой в Саратове. Она была найдена мертвой

Подозреваемый в совершении убийства был задержан. Его личность была обнародована 11 октября.

Им оказался 35-летний Михаил Туватин. Почти треть своей жизни - 10 лет - он провел в тюрьме: за кражи, развратные действия в отношении несовершеннолетнего, изнасилование. По данным СМИ, у него было четыре "ходки".

Журналисты нашли страничку Туватина "ВКонтакте". Большинство подписок оказались порнографического характера.

Михаил Туватин и его подписки ВКонтакте. Коллаж: Mash

По данным источника российских СМИ в экстренных службах, на шее у школьницы остались кровоподтеки и борозды, как будто ее обвили шнуром.

Как сообщила представитель Следкома РФ Светлана Петренко, Туватин дал признательные показания.

По ее словам, мужчина сообщил, что несколько месяцев назад он нашел бесхозный гараж, которым решил пользоваться сам, заменив замки. Мимо проходила школьница Лиза и спросила, его ли это гараж. Туватин испугался, что его "рассекретили", затащил школьницу в гараж и убил. Это официальная версия, которая проверяется.

По другим - неофициальным - данным, 9-летняя Лиза то ли "грубо" ответила мужчине, то ли посмотрела на него так, как ему не понравилось.

Массовые беспорядки в Саратове

В пятницу, 11 октября, Михаила Туватина допрашивали местные силовики. Когда жители Саратова узнали, кто подозревается в преступлении, в городе начались беспорядки.

К вечеру к зданию МВД пришли тысячи людей. На видео (см.ниже), которые сняли журналисты, разъяренная толпа раскачивает полицейский автомобиль и требует выдать им Тутавина - для самосуда.

В ту ночь силовикам пришлось заблокировать одну из улиц Саратова, чтобы обрезать поток людей, направляющихся к городскому управлению МВД. Но людей это не останавливало. Они бросали машины и шли к отделению полиции, перекрывали выезды, чтобы Туватина не увезли в другой город.

Стихийный митинг продолжался до утра. Растаскивал людей в итоге спецназ.

Стихийный митинг в Саратове 11 октября. Видео: Медуза

В результате полиция Саратова вынуждена была организовать тайную спецоперацию, чтобы вывезли Михаила Туватина - сообщается, что сейчас он находится в городе Энгельс Саратовской области.

Подозреваемый содержится в ИВС в отдельной камере. Это тоже сделано специально — чтобы его не тронули сокамерники.

В субботу, 12 октября, проходил суд об избрании ему меры пресечения. Для того, чтобы не возникли массовые беспорядки, заседание организовали в закрытом режиме. Избранная мера пресечения - арест.

Суд об избрании меры пресечения Туватину. Видео: Следственный комитет РФ

Петиции, заявления чиновников и опрос Госдумы о возвращении смертной казни

Чтобы дать понять, что дело об убийстве не будет спущено на тормозах, выступил замдиректора ФСИН России. Он выразил уверенность, что убийца будет приговорен к пожизненному наказанию. Однако граждан это не устраивает - они требуют расстрела.

Достучаться до власти пытаются путем подписания петиций. Они множатся специальном сайте change.org.

"Мы, взрослые люди, которые живут и здравствуют, что можем сделать, кроме того, что будем сопереживать, нести цветы к месту убийства ребенка? Утрем слезы и забудем? Скажем спасибо полиции, что поймали убийцу? И снова будем жить в страхе, отправляя ребенка в школу?..

То, что с этим ублюдком сделают в тюрьме в "петушиной" камере, это будет самое легкое наказание для него. Таких, как эта мразь, следует уничтожать. Таких тварей невозможно исправить в тюрьме: отсидев срок, они становятся еще опаснее и бесчеловечнее. Детей будут убивать и насиловать до тех пор, пока общество будет проявлять "европейскую толерантность" к подобным существам и позволять им дышать воздухом и жить", - пишет автор одной из петиций.

За смертную казнь для Туватина выступил его родной отец. "Я желаю ему расстрела. Не жалко! Подлая такая, хитрая мразь", - сказал мужчина.

Свою позицию по поводу убийства 9-летней Лизы озвучили саратовские власти - она совпадала с требованием общественности. Председатель правительства Саратовской области высказался за ужесточение наказания для убийц детей.

Депутаты Госдумы от Саратовской области заявили о необходимости вернуть в России смертную казнь. Их поддержала детский омбудсмен по этому региону Татьяна Загородняя.

Сама же Госдума на официальной странице "ВКонтакте" запустила опрос, поддерживают ли россияне возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

На момент подготовки материала в голосовании приняли участие 120 тысяч человек. "За" возвращение смертной казни выступили 80% порошенных или 96 тысяч пользователей. "Против" - 17% или 20 тысяч человек.

Опрос Госдумы. Скриншот ВКонтакте

Путин о референдуме за возвращение казни: "Я представляю результат"

В субботу, 12 октября, с официальным заявлением выступил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

Этот вопрос в разные годы многократно ставился и Владимиру Путину. Он отвечал так: "Я представляю, какой будет результат такого референдума", намекая на то, что превалирующее большинство граждан выскажется "за".

Свою позицию президент России пояснял так: "Вопрос о смертной казни давно дискутируется в обществе. Когда сталкиваешься с такими вопросами [жестокими убийствами] рука сама так и тянется к авторучке, чтобы подписать документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но надо поговорить со специалистами, криминологами... А специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению, к снижению уровня преступности".

Путин о смертной казни. Видео: RT

Путин продолжил: "Я уже приводил этот пример. В Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни, и больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что много народа скапливалось на площадях. Это такой хрестоматийный пример из криминологии".

"Преступники... Почему они выйдут на свободу? У нас есть такая мера наказание, как пожизненное заключение. Уверяю вас, условия содержания там не санаторно-курортные", - сказал Владимир Путин, добавив, что можно "подумать и поговорить" о том, чтобы через 25 лет заключения у преступников не было права на освобождение.

Интересно, что у главных российских силовиков позиция иная.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Александр Колокольцев ранее заявляли, что не против возвращения смертной казни. Причем подчеркивали, что это их мнение как граждан. Такая же позиция и у Рамзана Кадырова.

Впрочем, решение об учреждении смертной казни - не внутреннее решение страны.

Если государство вводит исключительную меру наказания, оно выходит из Венской конвенции по правам человека - якорного международного документа.

А вот российский политолог Сергей Марков привел основной набор аргументов со стороны противников смертной казни:

"Почему в России нельзя вводить смертную казнь, не смотря на то, что большинство людей требуют вернуть смертную казнь для наиболее чудовищных преступлений?



1. Доказано всей мировой статистикой, что наличие смертной казни не уменьшает количество преступлений. Это абсолютно точно. Поэтому с помощью смертной казни нельзя уменьшить количество убийств. К сожалению.



2. Известно огромное количество случаев, когда были казнены люди по ошибке или по наговору реальных преступников. Просто потому, что люди их институты не совершенны. Ошибки бывают. И часто. Поэтому сотни невинных людей могут быть казнены в случае возвращения смертной казни в России. Мы не должны этого допустить.



3. Наговоры и использование силовиков - это очень распространенная практика в России для конкуренции между бизнесменами и политиками и бюрократами. Чем больше будет угроза в случае поражения, - тем более жестокой будет эта борьба людей власти и денег в России - тем более жестокие и подлые и аморальные люди будут побеждать - тем более антинародной будет власть в России.



4. Преступников пугает не жестокость, а неотвратимость наказания. Вор должен сидеть в тюрьме! Так говорил Глеб Жеглов, один из самых популярных образов в России. Неотвратимость. Так получается, что с помощью роста жестокости общество часто пытается компенсировать недостаток неотвратимости. Поэтому в случае возвращения смертной казни, общество будет меньше требовать неотвратимости. То реальное падение борьбы с преступностью будет компенсироваться и покрываться жестокостью смертной казни. Больше реально будет убийств, а не меньше.



5. Убийцы чаще всего морально и интеллектуально недоразвитые люди. Они действуют под влиянием страстей. Поэтому размышления о возможной смертной казни не остановят маньяков. Их по другому надо останавливать.



6. Пожизненное наказание это реально очень сильное наказание.



7. Убийцы, как правило, жертвы общества, которое их сделало такими. Сидя много лет в камере, убийцы чаще всего изменяются. Поэтому говорят, что суд судит одного человека, а палач казнит совсем другого.



8. Иисус Христос говорил, Не Убий. И мы не должны убивать.



9. Развитие цивилизации заключается в том числе и в уменьшении разных убийств. Мы уже достигли той стадии развития, когда отказываемся сознательно убивать даже злодеев, если злодеи не опасны. И не надо спускаться с этой ступени цивилизации вниз.



10. Совет Европы? А вот это не аргумент. После 2014 года Совет Европы настолько разрушил свою репутацию, что потерял всякое моральное право поучать Россию чему либо. Сначала пусть перестанут ручкаться с неонацистами и убийцами, и попросят прощения у России и у освобожденной Украины, а потом мы подумаем, готовы ли мы их простить. Может, и не простим никогда.



11. А вот, что наше государство не должно убивать, если можно (ведь злодей уже пойман и изолирован) не убивать, - это точно.



12. Наличие смертной казни разрушает мораль в обществе и в конечном счете делает жизнь людей менее моральной, более жесткой. И просто хуже.



13. Большинство плохих людей за смертную казнь. Не хочу быть в их компании".

Смертная казнь в России. История вопроса

Смертная казнь в России была отменена 16 апреля 1997 года. Такой указ подписал тогдашний президент Борис Ельцин.

Причина - как раз то, что смертная казнь запрещается Венской конвенцией, подписантом которой является и Российская Федерация. На данный момент невозможность данной меры наказания регламентирована Конституционным судом РФ.

Закрыл российский расстрельный список Сергей Головкин, который был осужден за 40 эпизодов изнасилований и убийств мальчиков на территории Московской области.

Всего же только за период с 1961 по 1984 год и только в РСФСР было вынесено 13 611 смертных приговоров.

В России за период с 1992 по 1999 год 894 человека были приговорены к исключительной мере наказания.

Ключевая причина, по которой правозащитники выступают против смертной казни - возможность ошибки. Самый известный прецедент в России - за убийство, совершенное Андреем Чикатило, был расстрелян другой человек — Александр Кравченко.

Смертная казнь в Украине и кастрация педофилов

В Украине отсутствие смертной казни также является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы. Мораторий на исключительную меру наказания в Украине действует, как и в России, с 1997 года.

В 1999 году Конституционный суд окончательно закрыл путь к восстановлению этого наказания. В 2000 году Верховная Рада убрала понятие "смертная казнь" из списка уголовных наказаний.

В последние годы к данному вопросу призывали вернуться националисты Олег Тягнибок и Андрей Билецкий.

А вот тема кастрации педофилов очень свежая. Рада предыдущего созыва приняла такой закон.

Он предусматривал применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Процедура описывалась, как введение осужденному антиандрогенних препаратов, которые состоят из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность. Планировалось, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

19 июля этого года тогдашний спикер Андрей Парубий подписал этот документ, а вот президент Владимир Зеленский отказался визировать закон.

3 октября народные депутаты уже нынешнего созыва отклонили законопроект о кастрации.