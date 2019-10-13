12 октября (13 октября по киевскому времени) в Чикаго состоялся дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Он вышел на ринг против американца Чазза Уизерспуна и выиграл бой. "Страна" вела онлайн поединка.

Украинский боксер почти год не выходил на ринг. Сегодняшний его дебют в хевивейте оказался удачным и порадовал поклонников Усика зрелищностью. Первые два раунда спортсмен присматривался к своему сопернику, а затем начал активно атаковать Чазза Уизерспуна.

В итоге в седьмом раунде судья остановил раунд, а команда американца приняла решение прекратить бой досрочно, опасаясь за здоровье Уизерспуна. Кстати, взвешивание показало, что он почти на 12 кило тяжелее Усика.

После боя Усик поблагодарил болельщиков и сказал, что настроен на другие бои в супертяже.

Напомним, что изначальный соперник Усика Тайрон Спонг попался на допинговом контроле с подозрительным препаратом в пробе - для лечения бесплодия у женщин. Комиссия отстранила боксера и занялась расследованием.

Как сообщала "Страна", после этого, буквально за несколько дней до боя, украинцу нашли другого соперника. Им стал американец Чазз Уизерспун.