В Киеве на улице Зои Гайдай, 10 в квартире нашли труп пенсионерки, которая умерла несколько недель назад. Об этом передает "Информатор".

Полицию вызвали соседи, заметив, что их соседка длительное время не выходит из квартиры. Также в подъезде появился неприятный запах.

Прибывшие на место ЧП правоохранители устаноили, что из квартиры, где проживала женщина, ощущался резкий запах. Было принято решение вскрывать квартиру. На место вызвали спасателей КАРС, которые открыли входную дверь.

Полиция вскрыла дверь в квартиру и обнаружила гору мусора от самого входа и почти до потолка. На куче вещей нашли разлагающийся труп женщины 1940 года рождения.

При осмотре следов насильственной смерти не нашли.

Фото: Информатор

Напомним, что в винницкой квартире нашли мумифицированный труп пропавшего соседа. Видео.

Также в Киеве, на Теремках, обнаружили труп женщины в небольшом озере.