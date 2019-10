13 октября по киевскому времени в Чикаго состоялся бой Александр Усик - Чазз Уизерспун, онлайн которого вела "Страна". На кону не было чемпионских поясов, но бой вызвал большой интерес, поскольку это дебют Усика с хевивейте. Все билеты были раскуплены за месяц.

Рефери остановил бой в седьмом раунде. Это 17-я победа Усика в профессиональном боксе.

Боксеры начали поединок спокойно, но затем Усик начал активно атаковать соперника. Чаззу пришлось противостоять буквально граду ударов.

"Thank you very much, people. Дякую друзі! Аплодисменты" - сказал Усик после боя на ринге. Он рассказал, что не подавал виду, но волновался перед боем, однако помолился и Бог ему помог. Также он сказал, что готов к следующим поединкам в супертяже.

Напомним, что на взвешивании Уизерспун оказался почти на 12 кило тяжелее Усика.

Как сообщала "Страна", в интервью перед боем Усик рассказал, что хочет уйти из большого бокса, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. А затем он вернется домой и будет растить детей.