Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел в Офисе совещание по "принятию мер для оживления банковского кредитования как предпосылки ускорения роста украинской экономики". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Фонда гарантирования вкладов и руководители правоохранительных органов.

Президент заметил, что объемы кредитов почти не растут. Это означает, что у бизнеса нет ресурса для расширения деятельности, а экономика Украины остается без "горючего". Поэтому задача власти - убрать препятствия для кредитования и решить проблемы неработающих кредитов.

"Украине пришлось потратить огромное количество средств - почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением, - отчитался Гончарук.

По его мнению, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно взыскать долги с заемщиков. А для этого своб работу нужно скоординировать Генеральной прокуратуре, Нацбанку, правительству и судебной системе.

"Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство задействует все инструменты для их возвращения", - добавил премьер.

По словам главы НБУ Якова Смолия, главная проблема сегодня - неработающие кредиты.

"Украина - мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это один из системных рисков для нашей финансовой системы", - сказал Смолий.

Он привел в пример ситуацию с ПриватБанком, где весь портфель проблемных кредитов составляют ссуды прежним владельцам.

"Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", - рассказал председатель НБУ.

По словам Гончарука, финансово-экономический блок правительства планирует очистить государственные банки от неработающих кредитов. Во-первых, через реструктуризацию обязательств заемщиков. Во-вторых, с помощью реализации банками проблемных активов на голландских аукционах и через развитие полноценного рынка вторичных финансовых активов. В-третьих, путем дальнейшего отстаивания интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата задолженностей прежними владельцами банков и связанными с ними лицами.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила важность системы корпоративного управления в государственном банковском секторе.

"Наш приоритет - работающие и эффективные наблюдательные советы государственных банков, без которых невозможно внедрение утвержденной правительством программы, и стратегии реформирования государственного банковского сектора. Решение проблемы неработающих кредитов и налаживания активного кредитования - задача всех звеньев корпоративного управления государственных банков", - сказала она.

Еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования была названа незавершенная судебная реформа.

"Суды независимы, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не значит, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно.

Свое мнение касательно прошедшего совещания и поднятой на нем темы кредитования высказал главред "Страны" Игорь Гужва.

"Зеленский провёл совещание на тему как активизировать банковское кредитование экономики (которое фактически мертво последние лет пять). Сайт президента выложил подробный отчёт.

Говорили много о чем. О проблемных кредитах, о качестве корпоративного управления в банковском секторе. К выбиванию проблемных кредитов обещают привлечь Генпрокуратуру и силовиков. Вообще о невозвратах много акцентов. Помянули и долги компаний Коломойского перед Приватбанком. Что само по себе характерно.

Но почему-то никто не задал простой и, по сути, главный вопрос (или задал, но в отчёт не вошёл) - как может развиваться в Украине кредитование, когда государство само занимается через облигации госзайма деньги под 15-16 процентов годовых. А это означает, что банки никого кредитовать не будут ниже, чем под 17-18%. Зачем, если можно получить гарантированный доход в 15-16% купив ОВГЗ. Ну а под 17-18% и выше желающих занимать немного (исключение - дорогие потребительские кредиты).

Без радикального снижения ставок по госзайму и без сворачивания финансовой пирамиды ОВГЗ о возрождении кредитования говорить бессмысленно.

Интересно все-таки - задал ли кто-то этот вопрос министру финансов Маркаровой, которая тоже была на совещании?"

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности.

Также мы рассказывали, что в начале октября президент встречался топ-экономистами страны из-за конфликта между правительством и НБУ.