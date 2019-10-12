Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, еще двое ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу безопасности африканской страны.

Вооруженные люди атаковали большую мечеть в деревне Салмосси. Тринадцать человек были убиты на месте, еще трое скончались спустя несколько часов от полученных ранений. Двое раненых находятся в критическом состоянии.



В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки: "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман". Нападение может быть делом рук членов одной из них.

Ранее "Страна" сообщала о массовом расстреле в ночном клубе в США.

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