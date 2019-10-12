Украина передала Италии 25 ее гражданина, воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. Об этом заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак, передает УНН.

"В прошлом году зимой я объявил, которые были уже доказаны, и в частности воспользовался списком, который мне передал тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос, за что я ему очень благодарен - они также провели кропотливую работу, частично мы нашли - 25 итальянцев с паспортами, с номерами телефонов, которыми они пользовались на нашей территории, которые воевали на стороне сепаратистов, и трем, если я не ошибаюсь - возможно на сегодняшний день больше - объявлено заочное подозрение", - рассказал он.

Антонищак отметил, что ждет когда дело передадут в Интерпол.

"Эти списки есть уже давно у посла в Италии, я уже давно прислал эти списки в посольство. Я послал эти списки в Генпрокуратуру, в СБУ и МВД. В Министерстве внутренних дел передали также итальянской стороне, в том числе лично передавал Арсен Аваков. То есть в Италии есть эти списки. Там есть и списки террористических организаций на итальянской территории, которые занимаются непосредственно вербовкой наемников, которых посылают на Донбасс", - добавил он.

Напомним, что Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу по расследованию дела Маркива.

Также в Киеве прошел марш в поддержку нацгвардейца Маркива, которого в Италии приговорили к 24-летнему сроку.