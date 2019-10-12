Блогер, телеведущий, муж поп-звезды Нади Дорофеевой и бывший участник группы "ДиОфильмы" Владимир Дантес выпустил первый сольный клип. Ролик под названием "Теперь тебе 30" появился на YouTube-канале DANTES.

Соавтором песни выступила создательница мега-хита "Охрана, отмена" Jerry Heil (Яна Шемаева). Название композиции отсылает к самой известной песне дуэта выпускников украинской "Фабрики звезд-2" Дантеса и Вадима Олейника "Мне уже 20". Лирический герой той песни хотел жениться и упрекал свою девушку в том, что она несерьезно к нему относится.

В треке "Теперь тебе 30" артист ужасается, что ему стукнуло столько лет, у него появились седина и жирок на прессе.

Видео: YouTube/ DANTES

Режиссером клипа на песню стал друг певца Леонид Колосовский. Он снимал видео группам "Ленинград", "Время и Стекло" и MOZGI.

Дантес представил дебютную сольную работу в своем Instagram.

"Я прихожу, прихожу красиво! Очень страшно! Всё, как в первый раз! Очень жду от вас рецензий и комментариев! С премьерой нас всех!" - написал исполнитель.

После победы на "Фабрике звезд-2" Дантес вместе с Вадимом Олейником создали дуэт "ДиОфильмы". Группа распалась в 2015 году, после чего певец три года вел кулинарное шоу "Еда, я люблю тебя". Одновременно он участвовал и в телепроектах "Богиня шопинга" и "Маленькие гиганты". Дантес женат на солистке группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.

Ранее "Страна" писала, что Дантес сфотографировался на фоне ягодиц жены.

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