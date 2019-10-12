Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале актуальное фото президента СССР (1990 - 1991 годы) Михаила Горбачева.

88-летний Горбачев гладко выбрит, одет в синее поло и серый пиджак, на руке - часы.

"Горбачев: Я против смертной казни. Много ошибок. Неэффективно. И бессмысленно", - опубликовал Венедиктов мнение Горбачева.

Михаил Горбачев. Фото: Телеграм Венедиктова

Отметим, что сейчас общественность в России активно обсуждает убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове. Предполагаемый убийца задержан, им оказался 35-летний Михаил Туватин.

Туватина полицейские перевезли в другой город, дабы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Мужчина содержится в ИВС в отдельной камере. Это тоже сделано специально — чтобы его не тронули другие заключенные.

Михаил Туватин - рецидивист, был ранее осужден за насильственные действия сексуального характера.

По непроверенным данным, мужчина задушил ребенка со злости - девочка, по его мнению, грубо ему ответила. Родственники убитой девочки, жители Саратова и другие россияне требуют тщательного расследования и смертной казни для убийцы.

Напомним, смертная казнь в России была отменена 16 мая 1996 года указом тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

Напомним, что в Польше убили 26-летнюю жительницу Львовщины, чей убийца сбежал в Украину.

Также в квартире под Одессой обнаружили тела двух мужчин, которых убили неделю назад.