В результате дорожно-транспортного происшествия 12 октября с участием двух легковых автомобилей в Николаевской области травмы получили два водителя и 11-летняя девочка. Об этом сообщает отдел коммуникации областной Национальной полиции.

Авария произошла около 09:00 на автотрассе Кировоград - Платоново в районе поворота, не территории Первомайского района Николаевской области. Столкнулись автомобили Mercedes Benz под управлением 49-летнего жителя Южноукраинска и Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 35-летний житель Киевской области.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 11-летняя пассажирка автомобиля Mercedes Benz получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее "Страна" писала, что полицейские Киева показали водителям проблемные участки дороги при въезде в столицу, на которых нужно быть особенно осторожными.

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