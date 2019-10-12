На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram, которая пережила сложную операцию на мозге, опубликованы фото 11-летней давности. На них актриса запечатлена со своим мужем Петром Чернышевым.

"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!" - сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Instagram

Напомним, что очевидцы рассказали, как выглядит Заворотнюк после выписки.

Также актрису Заворотнюк в медцентре для тяжелобольных начало парализовывать.