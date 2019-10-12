В пятницу, 11 октября под Днепром в Синельниково падчерица жестоко убила своего отчима. Как пишет "Информатор", убийство произошло в доме на улице Севастопольская.

В полиции предварительно установили, что между 69-летним мужчиной и падчерицей возник конфликт, который перерос в драку. В результате чего девушка толкнула отчима на складной стол. Стол под мужчиной развалился, после чего падчерица взяла ножку стола и до смерти забила его.

Полицейские задержали женщина, которая созналась в содеянном. Ее задержали в порядке статьи 208 КПК, дело внесли в ЕРДР по части 1 статьи 115 ККУ.

Напомним, что в Константиновке полиция поймала 39-летнего молдованина, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку.

Также во Львове пограничница родила и убила ребенка, а ее сестра закопала младенца.