Украинская певица Гайтана, представлявшая Украину на "Евровидении" в 2012 году, призналась, что два года регулярно и много употребляла наркотики. Об этом она рассказала в эфире программы "Жизнь известных людей" на 1+1.

По словам звезды, из-за неудачного выступления на песенном конкурсе в Баку, где она заняла всего лишь 15-е место, у нее началась депрессия. Мрачное настроения усугубили проблемы в отношениях с экс-продюсером Эдуардом Климом. И в результате Гайтана подсела на наркотики.

Певица призналась, что очень часто курила марихуану. В течение двух лет ее день начинался и заканчивался курением травки.

"Я просто поняла, что начинаю курить по несколько раз в день, чтобы бежать от себя. От реальности", - сказала она.

Видео: YouTube/ ЖВЛ

Эдуард Клим знал, в каком состоянии находится артистка, но не мог помочь, поскольку сам был не в лучшей форме. Как выразилась Гайтана, они были двумя больными людьми, которые заражали друг друга.

"Я понимала, что умираю. И пока я курила, я не могла принять решение и оставить эти отношения", - рассказала Гайтана.

В 2016 году певице удалось преодолеть зависимость от наркотиков и разорвать отношения с Климом. Восстанавливалась она в Конго, где живет ее отец.

Сейчас Гайтана замужем за саунд-продюсером Александром Смартом. Пара воспитывает общую дочь - двухлетнюю Сапфир-Николь.

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