Юрист Андрей Портнов пояснил, почему требует отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Об этом он написал на Facebook.

"Порохоботские СМИ пишут: Портнов требует отставки Генерального прокурора, потому что прокурор вызвал на допрос Лукаш. Разъясняю для ограниченного контингента: отставку Генерального прокурора мы предлагаем, потому что он ничего не умеет делать, покрывает преступления политического режима Порошенко, создает им благоприятную обстановку легализации украденного, бездействует и корреспондирует свои действия с бродячим порохоботским ширпотребом", - написал юрист.

По мнению Портнова, Рябошапке "уже ничего не поможет и он должен объективно готовиться к демобилизации".

Скриншот: Facebook/ portnov.andrey.ukraine

Что касается Елены Лукаш, то "реанимацию" ее дела адвокат объясняет обычной глупостью власти. "...Ей ничего не будет и она сама наденет это прокурорам на их тупую голову", - высказался Портнов.

Напомним, это уже не первый раз, когда юрист обвиняет Рябошапку в некомпетентности и подыгрывании порохоботам.

Также Портнов рассказал, чем известен прокурор, который непосредственно выписывал повестку Лукаш.