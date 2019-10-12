Восстановленный в должности главы Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что на своей должности не пойдет на "внешние и внутренние договорняки". Об этом она написал в Facebook.

"Кто из судей Конституционного Суда не будет готов к таким правилам, должен подать в отставку. Я приветствую решение Окружного административного Суда Киева и беспристрастного судью Андрея Федорчука и мэтра адвокатуры Андрея Федура. Этот процесс подтвердил, что справедливость существует, но за нее нужно бороться", - отметил он.

Юрист добавил, что КУС руководили те, "кто преследуя мелкие корыстные интересы и интересы определённых политических сил, грубо нарушали и нарушают Закон и Конституцию".

"Таким людям не место в Конституционном Суде Украины. Я предложу новую конституционную реформу, которая создаст предпосылки для эффективной работы Суда. Я прошу принять участие в этой работе юристов, интеллектуалов и всех компетентных граждан. Решения должны приниматься в установленные сроки, будут введены единые транспарентные процедуры назначения и импичмента судьи КС. Таким образом, судьями Конституционного Суда станут профессионалы, имеющие и желающие работать в главном органе конституционной юстиции. Этот путь мы пройдем вместе", - подытожил Шевчук.

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Напомним, что Шевчук восстановлен в должности главы Конституционного суда.

Также Шевчук рассказал о своем немедленном восстановлении в должности председателя Конституционного суда.