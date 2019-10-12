Украинский боксер Александр Усик рассказал, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Интер".

"Хочу завоевать все титулы, и домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки - наблюдать, как они растут", - отметил боксер.

Также он добавил, что понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.

"Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что я неадекватный. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но здесь я понимаю грань, когда нужно двинуть", - подчеркнул он.

Напомним, что супертяжи Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов накануне боя. Видео.

Также Александр Усик в Чикаго сфотографировался с казацким бунчуком и старинным морским флагом из Севастополя.