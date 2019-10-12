Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о сильных порывах ветра в Киеве 12 октября, однако в столице установилась тихая погода. Предупреждение было опубликовано на официальном сайте ГСЧС.

Ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра, служба попросила киевлян быть осторожными в связи с порывами ветра до 15-18 метров в секунду, которые должны были наблюдаться в столице до конца суток.

Однако ветер на Киев так и не налетел. Согласно тому же Гидрометцентру, сейчас в городе почти штиль: скорость ветра составляет всего 5 метров в секунду.

Скриншот: meteo.gov.ua

Также в ГСЧС предупреждали о пожарной опасности 12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей. Там в эти дни сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

А вот к Японии приближается мощнейший за последние 60 лет тайфун, при котором скорость ветра достигает 70 метров в секунду.