В Кривом Роге несколько мужчин отобрали у пенсионерки продукты, которые она получила помощью якобы от нардепа Дмитрия Шпенева. Видео с инцидентом в Facebook опубликовал Захар Терещенко.

"Тупые выродки, называющие себя активистами продолжают играть в патриотов и советуют бабушке в довольно почтенном возрасте пойти работать... Что касается Дмитрия Шпенова, то с учетом того, что выборы он уже заслуженно выиграл, то пусть лучше помогает пенсионерам, чем забывает об их существовании. А автору нужно засыпать эти макароны в его пустую голову", сказано в сообщении.

На видео показано, что человек с камерой спрашивает у пенсионерки, не стыдно ли ей принимать продуктовую помощь от депутата.

Женщина отвечает, что ей нужно как-то выживать, потому что она "старенькая".

"Если вам не хватает пенсии, идите подрабатывать", - комментирует голос за кадром.

После этого второй компаньон извлекает из пакета, который несла женщина, макароны и высыпает их на асфальт.

Фото: Скриншот

Напомним, что под Днепром спасатели достали из каменного колодца пенсионера. Фото и видео.

Также украинская пенсионерка и 13-летняя девочка руководили многомиллионной страницей Facebook, агитирующей за Трампа.