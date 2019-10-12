В Японии 1,12 миллионам граждан предписана обязательная эвакуация, а еще 7,97 миллионам рекомендовано покинуть потенциально опасные территории из-за тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Эвакуация объявлена из-за высокой опасности угрозы жизни и здоровью населения.

В нескольких префектурах страны объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы.

Ожидается, что к вечеру 12 октября тайфун достигнет Токио.

Видео: YouTube/ Телеканал 360

Последствия стихии заметны уже сейчас. Два человека погибли и 77 пострадали из-за тайфуна. Еще трое из префектур Гумма и Сидзуока числятся пропавшими без вести. Без света остались 50 тысяч домов, два столичных аэропорта прекратили работу. А в Токио закрыты метро и железнодорожные станции, не работают многие магазины.

Порывы ветра в некоторых регионах страны достигают 65 километров в час.

Фото: globallookpress.com

Японские метеорологи заявили, что по мощности "Хагибис" сопоставим с тайфуном "Ида", который унес жизни более 1200 человек в 1958 году. В центре, или внутри "глаза" тайфуна, порывы ветра достигают 70 метров в секунду.

Как сообщала "Страна", 22 сентября Япония уже переживала тропический циклон "Тапа", который парализовал работу аэропортов.

А в начале осени еще один тайфун "Факсай" обесточил в Токио 930 000 домов.