В пятницу, 11 октября в США умер актер Роберт Форстер. Как пишет The Hollywood Reporter, у 78-летнего артиста был рак мозга.

Отмечается, что голливудская звезда после длительной болезни скончался у себя дома в Лос-Анджелесе.

Роберт Форстер дебютировал в фильме с Марлоном Брандо и Элизабет Тейлор в фильме Джона Хьюстона "Размышления в золотом глазу" (1967). Актер запомнился зрителям по десяткам ролей. В частности, он работал с Дэвидом Линчем в фильме "Малхолланд драйв" и третьем сезоне сериала "Твин Пикс". Он также снимался в сериалах "Во все тяжкие" и "Последний настоящий мужчина".

В 1998 году актер был номинирован на "Оскар" за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун".

Последним фильмом, в котором снялся актер, стал полнометражный "El Camino: Во все тяжкие". Он является продолжением одноименного сериала. Актер умер в день премьеры полнометражного фильма на Netflix.

Фото: Роберт Форстер

Напомним, что умерла вдова актера Анатолия Папанова.

Также актер Сергей Гармаш травмировался в аэропорту Ростова-на-Дону и попал в больницу.