Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти ФРГ останавливают выдачу разрешений на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операции "Родник мира". Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам министра, такое решение федеральное правительство приняло, чтобы проданная продукция военного назначения не могла быть использована Турцией в Сирии.

Он также напомнил, что власти ФРГ еще в 2016 году заняли жесткую позицию в отношении оборонного экспорта в Турцию, в том числе из-за действий режима Эрдогана в районе Африна в Сирии.

Несмотря на эту позицию, по данным за 2018 год на Турцию приходилось около трети объема экспорта военной продукции ФРГ: 248,2 млн евро из общей суммы в 770,8 млн.

Напомним, операцию "Родник мира" в Сирии президент Турции объявил 9 октября. Ее целью является борьба против курдских боевиков и террористов в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Ко вчерашнему дню турецкие войска заняли семь населенных пунктов в Сирии.