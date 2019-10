В воскресенье, 13 октября, ранним утром по киевскому времени поклонники бокса ждут дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Это бой нашего спортсмена в статусе обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Сегодня соперник Усика - американец Чазз Уизерспун.

Место проведения боя Wintrust Arena в Чикаго (США). В прямом эфире его покажет канал "Интер".

"Страна" ведет репортаж о происходящем:

6:15 Тем временем на арене в Чикаго слышится "Дима, Дима, Дима". Идет 10 раунд поединка Билова с Кастильо. Он доминирует на ринге, но соперник пока стоит

6:00 Тем временем, в 6-м раунде поединка андеркарта Кастильо оказался в нокдауне после удара Дмитрия Билова. Встреча на ринге продолжается. Ленин сумел продержаться до конца раунда

5:53 Александр Усик заработает за сегодняшний поединок в Чикаго более $1 миллиона. За победу будет еще больше.

5:43 Прибыл на арену в Чикаго и сегодняшний соперник нашего чемпиона Чазз Уизерпун. Пока выглядит предельно невозмутимым

05:39 Сообщается, что после сегодняшнего поединка-дебюта в супертяжелом весе Александр Усик намерен встретиться на ринге с Деонтеем Уайлдейем, Энтони Джошуа и Энди Руисом

Ready for his heavyweight debut - @usykaa getting his hands wrapped here in Chicago #UsykWitherspoon pic.twitter.com/wbR3P1y66B — Kugan Cassius (@KuganCassius) October 13, 2019

05:31 Теперь начинается поединок в весовой категории до 79,38 кг. Дмитрий Билов выходит против доминиканца Ленина Кастильо. Россиянин проводит шестую защиту своего чемпионского по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он выходит по "Группу Крови" группы "Кино" Виктора Цоя

05:28 А несколько мгновений назад завершился один из боев андеркарта сегодняшнего боксерского вечера (утра по киевскому времени). На ринге встретились Ота Джонс и Эрик Манрикес. Джонс победил единогласным решением судей

05:17 Усик прибыл!

05:12 Александр Усик признался, что ему абсолютно спокойно в церкви. Любимій святой - Александр Невский. Также он признался, что благодарит Бога за прожитую неделю и просит сил на следующую

05:06 Также он признался, что часто делает подарки. И получает их

05:01 Усик сказал, что Александр Николаевич Ломаченко до сих пор в его команде

04:30 Бой пройдет в андеркарте поединка между россиянином Дмитрием Биволом и доминиканцем Ленином Кастильо.

Полный список сегодняшних боев на арене в Чикаго:

04:15 Все билеты на бой были распроданы за месяц - на чикагской арене такое произошло впервые за последние 15 лет.

04:00 Усик представил шикарный промо-ролик перед боем с Уизерспуном.

Усик vs Уизерспун

У Усика 16 боев на профессиональном ринге. Все из них он выиграл, 12 - нокаутом.

Параметры боксера: возраст 32 года, вес 90,7 кг, рост 191 см, размах рук 198 см.

Усик - единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности. После победы над Муратом Гассиевым в 2018 году он завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA, объединив их с полученными ранее поясами по версиям WBO и WBC. В его копилке также олимпийское золото (Лондон 2012 года). весовая категория до 91 кг.

В школе занимался народными танцами, футболом, дзюдо. В секцию бокса пришел в 15 лет и, по его словам, на первой же тренировке получил по полной. Это его задело и он стал заниматься вдвое больше, чем другие.

У Уизерспуна 41 бой на профессиональном ринге: 38 побед и 3 поражения.

Параметры боксера: возраст 38 лет, вес 109,8 кг, рост 193 см.

В школе Уизерспун занимался баскетболом и легкой атлетикой. В бокс пришел в колледже, где изучал фармацевтический маркетинг. Его прозвище на ринге "Джентельмен".

Путь Усика в хевивейт

О своем решение перейти в категорию супертяжеловесов Александр Усик заявил после боя с Тони Белью. Дебют должен был состояться в мае этого года. Соперником выбрали французского боксера Карла Такама, однако встречу пришлось отложить из-за травмы плеча у Усика - на 12 октября 2019 года. Позже француз поменял промоутера и отказался от боя. Об этом стало известно в конце августа.

Следующим претендентом стал нидерландский боксер Тайрон Спонг, который пришел в бокс из кикбоксинга. Однако за 4 дня до выхода на ринг в Чикаго, 8 октября, стало известно, что его отстранили от боя из-за неудовлетворительной допинг-пробы. В образце Спонга нашли препарат, назначаемый женщинам при лечении бесплодия, предположительно он также может влиять на уровень тестостерона в организме.

Ходили слухи, что соперником Усика станет россиянин Александр Устинов, но они не подтвердились. 9 октября стало известно, что Спонга заменит американец Чазз Уизерспун.

Сам Усик такие события расценил не как знак, что от хевивейта нужно держаться подальше, а как знак того, что просто нужно продолжать много работать.

Перед боем

Украинец прибыл в Чикаго 7 октября. В его лагере нет Анатолия Ломаченко - тренера и отца боксера Василия Ломаченко, который готовил его к бою с Гассиевым - но Усик рассказал журналистам, что на самом деле Ломаченко-старший присутствует в лагере каждый день, ведь боксер тренируется по фактически придуманной Ломаченко системе.

В сети появились видео с тренировок Александра в зале в Чикаго. Видно, что он не отказывает себе в одних из самых любимых удовольствиях - музыке и танцах.

The heavyweight debut run up nerves in fight week clearly effecting the Ukrainian #UsykWitherspoon

pic.twitter.com/oTB2QTabaD — Dan Frost (@DannyBoyFrost) October 9, 2019

Боксер рассказывал, что перед поединком предпочитает не растрачиваться на новости и негатив, а больше общается с близкими.

Кстати, Александр Усик сразу после боя не будет возвращаться в Украину. У него запланирована встреча с украинскими поклонниками в Филадельфии 18 октября. Туда он прибудет с Василием Ломаченко, чтобы поддержать еще одного украинского спортсмена Александра Гвоздика, который проведет в США бой против против Артура Бетербиева.