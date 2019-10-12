Букмекеры считают, что сборная Португалии победит Украину в рамках отборочного матча Евро-2020, который пройдет 14 октября на киевском НСК "Олимпийский". Об этом пишет "Укринформ".

Лидер букмекерского дела - контора William Hill выигрыш команды Андрея Шевченко оценивает коэффициентом 3,60, ничью - 3,40, победу Португалии - 2,05.

Отметим, что на матч Украина - Португалия УЕФА назначил судейскую бригаду из Англии во главе с опытным арбитром Энтони Тейлором. На линиях ему будут помогать Гарри Бесуик и Адам Нунн. В качестве четвертого рефери выступит Крейг Поусон.

В прямой трансляции встречу покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча - в 21:45.

Напомним, что Шевченко назвал состав на игры с Литвой и Португалией. Беседин и Шепелев ушли в резерв.

Также Шевченко вызвал голкипера Александрии в сборную Украины на игры с Литвой и Португалией.