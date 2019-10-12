В столице Нидерландов Амстердаме утром 12 октября проходит акция протеста против изменения климата, ее участников начала задерживать полиция. Об этом сообщает "Укринформ".

Акция, организованная движением Extinction Rébellion, началась в 9:00. Ее участники заблокировали один из мостов в центре города. К тому же у Extinction Rébellion не было разрешения на проведение мероприятия. Поэтому экоативистов начали задерживать.

Сейчас количество задержанных достигло 140 человек.

С 7 октября Extinction Rébellion проводит протестные акции в 60 городах мира. Они посвящены борьбе с изменениями климата. Движение Extinction Rébellion, появившееся в 2018 году, требует, чтобы правительства объявили чрезвычайную ситуацию из-за состояния климата и экологии и приняли немедленные действия для борьбы с глобальным потеплением.

Ранее "Страна" рассказывала, чем известны эко-радикалы. устраивающие климатические майданы по всему миру.

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