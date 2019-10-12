В Генпрокуратуре России намерены запретить прохождение службы людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает РБК.

В данный список войдут люди с с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха, хроническими заболеваниями мышц, костей, суставов или отсутствием конечности, что "значительно затрудняющем движение".

Также Гепрокуратура не хочет видеть в своих рядах сотрудников с отсутствием одного из органов, "приведшем к стойкому нарушению функционирования одной или нескольких систем организма", а также с аналогичными последствиями, наступившими в результате травмы.

Отметим, что на данный момент в соответствующем перечне заболеваний есть психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ, шизофрения, умственная отсталость, расстройства настроения, эпилепсия и активные формы туберкулеза.

Напомним, что в России через два года выяснили причину смерти популярного киноактера из "Дня радио".

Также в России заявили, что аннексированный Крым не нуждается в воде из Украины.