Мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере "Артек" в аннексированном Крыму, умер в Ялтинской городской больнице от пневмонии. Об этом сообщает РБК.

Как уже установило следствие, 12-летнего ребенка с предварительным диагнозом "пневмония" 11 октября доставили в городскую больницу №1 города Ялты. Однако через несколько часов ребенок скончался.

Российские СМИ передают, что школьник поступил к врачам в некритическом состоянии. В медучреждении у него взяли анализы и ввели ему антибиотик. Почему его не удалось спасти, установит следствие.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках уголовного дела в детском центре и больнице была проведена выемка медицинской документации, назначены необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба "Артека".

"Начато расследование трагедии, руководство оказывает всестороннее содействие. Лагерь приносит соболезнования и готов на всю необходимую помощь", - отметили сотрудники детского центра.

Ранее "Страна" писала, что летом в лагере на Буковине сильно отравились 30 детей, у них начались тошнота и рвота.

А в прошлом году под Киевом от отравления скончалась пострадавшая в результате массового отравления детей в частном детском лагере 8-летняя девочка.