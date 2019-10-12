Известный юрист, бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Генпрокурор Руслан Рябошапка начал ее преследовать из-за исследования по европейской интеграции. Об этом она написала в Facebook.

"Теперь коротко и простыми словами по сути моего реанимированного Рябошапкой уголовного дела. Возбуждалось оно в 2014 году, подозрение в нем подписывалось в 2015. Это дело о хищении группой неизвестных мне, но при этом моих "соучастников" 2,5 млн. грн., выделенных госбюджетом на исследования по евроинтеграции. Дело это – липа. Я говорю это ответственно и компетентно. Дело фабриковалось для того, чтобы оправдать имущественные санкции, введенные в ЕС в отношении меня, по просьбе выгодополучателей майдана", - рассказала юрист.

При этом она отметила, что давно ожидала судебного процесса.

"Я ждала суда. Но при режиме Порошенко. А дождалась при Зеленском. Генпрокурор Рябошапка решился реанимировать порохоботский мусор", - добавила Лукаш.

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Напомним, что Генпрокуратура по делу Лукаш хочет вручить подозрение ещё одному юристу.

Также Портнов потребовал от Рябошапки уволить прокурора, который выписал повестку Лукаш.