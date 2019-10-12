Администратора гостиницы "Токио Стар", где в августе из-за страшного пожара погибли 9 человек, освободили из-под стражи и взяли под домашний арест. Об этом сообщается на сайте Киевского районного суда Одессы.

Согласованное с прокурором ходатайство об изменении меры пресечения администратору отеля в Киевский районный суд направил следователь. Рассмотрев ходатайство сотрудницы "Токио Стар", которую подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины), следственный судья удовлетворил его.

Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест (с 22:00 до 6:00). Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

В то же время администратора обязали являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Подозреваемая заняла должность старшего администратора отеля в 2009 году. При этом она не была официального трудоустроена. Фактически она руководила гостиницей, не обеспечивая выполнение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Она была арестована в середине сентября.

Напомним, пожар в "Токио Стар" случился ночью 17 августа 2019 года. Поначалу сообщалось о 8 погибших в огне, но затем было обнаружено девятое тело.

Вчера, спустя почти два месяца после трагедии в одесском хостеле, эксперты идентифицировали ранее не опознанное тело последнего взрослого постояльца.