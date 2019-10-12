В Киеве из окна городского центра сердца 12 октября выпрыгнул 26-летний мужчина. Об этом со ссылкой на заведующего одного из отделений учреждения, сообщает "Информатор".

Человеком, решившимся на отчаянный шаг, оказался пациент института сердца. В 6:50 утра он забрался на окно, расположенное на 4-м этаже здания, и прыгнул вниз.

К счастью, молодой мужчина остался жив. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу.

Мотивы поступка пациента пока не установлены. Детали происшествия выясняют силовики.

Неделю назад "Страна" передавала, что в Киеве больная раком женщина на глазах у сына выбросилась из окна, чтобы прекратить свои мучения.

Ранее мы писали о случае во Львове, когда с пятого этажа городской клинической больницы спрыгнул 66-летний мужчина.