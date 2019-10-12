Из окна киевского Института сердца выпрыгнул 26-летний пациент
В Киеве из окна городского центра сердца 12 октября выпрыгнул 26-летний мужчина. Об этом со ссылкой на заведующего одного из отделений учреждения, сообщает "Информатор".
Человеком, решившимся на отчаянный шаг, оказался пациент института сердца. В 6:50 утра он забрался на окно, расположенное на 4-м этаже здания, и прыгнул вниз.
К счастью, молодой мужчина остался жив. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу.
Мотивы поступка пациента пока не установлены. Детали происшествия выясняют силовики.
Неделю назад "Страна" передавала, что в Киеве больная раком женщина на глазах у сына выбросилась из окна, чтобы прекратить свои мучения.
Ранее мы писали о случае во Львове, когда с пятого этажа городской клинической больницы спрыгнул 66-летний мужчина.