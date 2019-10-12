В понедельник, 14 октября, в центре Киева состоятся сразу два шествия, из-за которых будет перекрыто движения транспорта. Об этом сообщает на своем Facebook патрульная полиция Украины.

По словам полицейских, ориентировочно улицы временно закроют для транспорта в 14:00.

Фото: Facebook/ patrolpolice.gov.ua

Одна колонна двинется по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Пешеходными на некоторое время станут бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, улица Михаила Грушевского, Аллея Небесной Сотни, улицы Банковая. Институтская и Шелковичная.

После прохождения колонны движение по улицам сразу возобновят.

Ранее "Страна" писала, что в тот же день с 6:00 до 23:00 перекроют движение по некоторым магистралям из-за проведения футбольного матча Украина - Португалия.

Также мы сообщали, что на все длинные выходные в Киеве перекроют движение по проспекту Победы из-за ремонта Шулявского моста.