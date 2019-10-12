Руководство Североатлантического совета НАТО 31 октября во время визита в Украину посетит Киев и Одессу. Об этом в интервью "Радио свобода" сообщил глава МИД Вадим Пристайко.

"Вопрос черноморской безопасности – это как раз и есть тема нынешнего визита НАТО в Украину. И получение помощи на черноморском фронте – это и есть для нас приоритет сейчас. В Одессе они побывают на иностранных военных кораблях, где будут встречаться с руководством, встретятся и с нашими моряками, с нашими курсантами. Надеюсь, поймут ситуацию, в которой Украина сейчас оказалась на Черноморском побережье. После этого они поедут в Киев, где уже будет встреча с военно-политическим руководством государства", - рассказал дипломат.

Пристайко отметил, что во время визита члены НАТО могут утвердить пакет помощи, "который так и называется "черноморский пакет", предложенный Альянсом Украине".

Напомним, что в Одессу и Киев на Хэллоуин летят члены Североатлантического совета НАТО.

Также в НАТО одобрили подписание Украиной формулы Штайнмайера.